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    Фотонограмма, маты и угрозы фанатов: Чем запомнился финал Нацотбора на «Евровидение-2018»

    Вчера вечером состоялся национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение 2018».
    По результатам голосования судей и телезрителей, в этом году Украину на международном песенном конкурсе представит 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder. [READ_MORE] Так, от судей Нацотбора артист получил из 6 возможных 5 баллов, а от зрителей 6 баллов, в итоге заработав 11 баллов, что дало ему путевку в на
    • Сьогодні, 07:17
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    Нацотбор на &laquo;Евровидение-2018&raquo;
    Нацотбор на «Евровидение-2018»

    Вчера вечером состоялся национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение 2018».

    По результатам голосования судей и телезрителей, в этом году Украину на международном песенном конкурсе представит 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder.

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    Так, от судей Нацотбора артист получил из 6 возможных 5 баллов, а от зрителей 6 баллов, в итоге заработав 11 баллов, что дало ему путевку в на конкурс в столицу Португалии.

    Стоит отметить, что на протяжении недели в сети бушевали настоящие «мексиканские страсти», которые оказались причиной грандиозного скандала в прямом эфире Нацотбора.

    Судя по всему, население Украины настолько устало от новостей про корь и вакцинацию, что все внимание переключилось на финальный отбор претендентов на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии.

    Напомним, что по результатам двух полуфиналов за возможность представить Украину на «Евровидении-2018» в субботнем эфире боролись шесть конкурсантов:  MelovinTayannaKadnay, VilnaThe Erised и Laud.

    И все бы ничего, но сначала одну из участниц заподозрили в плагиате, а после второго полуфинала - в использовании фонограммы. В центре скандала, который разгорелся в сети и в кулуарах украинского шоу-бизнеса, оказалась певица  Tayanna.

    Пользователей Facebook, журналистов и продюсеров настолько озадачил вопрос вокальных возможностей артистки, что споры перешли из обычной перепалки в соцсети, в настоящую проверку на «профпригодность» в прямом эфире Нацотбора.

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    После выступления украинской певицы Таяны с авторской композицией «Леля», в финале один из членов жюри заставил артистку доказывать, что она пела не под фонограмму.

    «Мне 58 человек позвонило после полуфинала и сказали, что Tayanna пела под фонограмму. Почему пошли такие слухи?», - попытался прояснить ситуацию Андрей Данилко и попросил режиссеров включить минусовку под которую Tayanna пела на сцене.

    Но в этот момент, один из участников команды Таянны Александр Кажиян не смог сдержать своих эмоций и на весь зал начал выкрикивать размахивая руками: «Как вам не стыдно! Ганьба!».

    kkkk.

    В свою очередь. Андрей Данилко забыв про то, что национальный отбор транслируется в прямом эфире, разозлился и резко ответил: «Иди в п*зду».

    После того как охрана вывела Кажияна из зала и звукорежиссеры поставили аранжировку под которую выступала певица, Андрей Данилко обнял Таянну и сказал следующее:

    «Друзья этот момент закрыл всем рот. Она пела вживую. Все».

    Конечно и сама певица прокомментировала свои вокальные возможности и зажигательные танцы на сцене.

    Tayanna заявила, что ее пение является ничем иным, как результатом многочасовых репетиций и немалого опыта в 15 лет. 

    Также артистка отметила, что ей приятны такие слухи.

    Но на этом «выяснения отношений» в прямом эфире не закончились. Следующим под раздачу попал еще один участник Нацотбора -  Melovin.

    После выступления артиста в финале с песней Under The Ladder, член жюри и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певица Джамала заявила что ей угрожали его поклонники.

    Певица отметила, что ей и звонили, и посылали сообщения неприятного содержания еще после прошлогоднего финала, в котором Melovin проиграл группе O.Torvald с минимальным разрывом.

    «Я не раз своим фанам говорил, что людей, которые угрожают другим артистам, я ни в коем случае «меловинаторами» называть не могу... За свою фан-аудиторию я прошу у вас прощения», - заявил артист.

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