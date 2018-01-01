Фотонограмма, маты и угрозы фанатов: Чем запомнился финал Нацотбора на «Евровидение-2018»
- Сьогодні, 07:17
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Розсилка
Вчера вечером состоялся национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение 2018».
По результатам голосования судей и телезрителей, в этом году Украину на международном песенном конкурсе представит 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder.
Так, от судей Нацотбора артист получил из 6 возможных 5 баллов, а от зрителей 6 баллов, в итоге заработав 11 баллов, что дало ему путевку в на конкурс в столицу Португалии.
Стоит отметить, что на протяжении недели в сети бушевали настоящие «мексиканские страсти», которые оказались причиной грандиозного скандала в прямом эфире Нацотбора.
Судя по всему, население Украины настолько устало от новостей про корь и вакцинацию, что все внимание переключилось на финальный отбор претендентов на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии.
Напомним, что по результатам двух полуфиналов за возможность представить Украину на «Евровидении-2018» в субботнем эфире боролись шесть конкурсантов: Melovin, Tayanna, Kadnay, Vilna, The Erised и Laud.
И все бы ничего, но сначала одну из участниц заподозрили в плагиате, а после второго полуфинала - в использовании фонограммы. В центре скандала, который разгорелся в сети и в кулуарах украинского шоу-бизнеса, оказалась певица Tayanna.
Пользователей Facebook, журналистов и продюсеров настолько озадачил вопрос вокальных возможностей артистки, что споры перешли из обычной перепалки в соцсети, в настоящую проверку на «профпригодность» в прямом эфире Нацотбора.
После выступления украинской певицы Таяны с авторской композицией «Леля», в финале один из членов жюри заставил артистку доказывать, что она пела не под фонограмму.
«Мне 58 человек позвонило после полуфинала и сказали, что Tayanna пела под фонограмму. Почему пошли такие слухи?», - попытался прояснить ситуацию Андрей Данилко и попросил режиссеров включить минусовку под которую Tayanna пела на сцене.
Но в этот момент, один из участников команды Таянны Александр Кажиян не смог сдержать своих эмоций и на весь зал начал выкрикивать размахивая руками: «Как вам не стыдно! Ганьба!».
В свою очередь. Андрей Данилко забыв про то, что национальный отбор транслируется в прямом эфире, разозлился и резко ответил: «Иди в п*зду».
Андрій Данилко в прямому ефірі Нацвідбору до Євробачення послав в п*зду адміністратора співачки Tayanna. #євробачення2018 #идивпизду #андрійданилко pic.twitter.com/GtP07074KK— Deus Vult! (@NoviyGeroy) 24 февраля 2018 г.
После того как охрана вывела Кажияна из зала и звукорежиссеры поставили аранжировку под которую выступала певица, Андрей Данилко обнял Таянну и сказал следующее:
«Друзья этот момент закрыл всем рот. Она пела вживую. Все».
Конечно и сама певица прокомментировала свои вокальные возможности и зажигательные танцы на сцене.
Tayanna заявила, что ее пение является ничем иным, как результатом многочасовых репетиций и немалого опыта в 15 лет.
Также артистка отметила, что ей приятны такие слухи.
Но на этом «выяснения отношений» в прямом эфире не закончились. Следующим под раздачу попал еще один участник Нацотбора - Melovin.
После выступления артиста в финале с песней Under The Ladder, член жюри и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певица Джамала заявила что ей угрожали его поклонники.
Певица отметила, что ей и звонили, и посылали сообщения неприятного содержания еще после прошлогоднего финала, в котором Melovin проиграл группе O.Torvald с минимальным разрывом.
«Я не раз своим фанам говорил, что людей, которые угрожают другим артистам, я ни в коем случае «меловинаторами» называть не могу... За свою фан-аудиторию я прошу у вас прощения», - заявил артист.