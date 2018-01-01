Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
- Сьогодні, 14:10
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Розсилка
Несмотря на внушительный срок беременности украинская певица не перестает появляться на телеэкранах
Вчера состоялся второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018». Кроме ярких номеров участников отбора, внимание телезрителей привлекла член жюри и победительница «Евровидения-2016» певица Джамала. Беременная артистка появилась в роскошном белоснежном наряде с вышивкой, который выгодно подчеркивало беременный животик артистки.
«Какая ты красивая, излучаешь добро, чистоту и новую жизнь», - отметили фолловеры Джамалы.
Стоит отметить, что второй полуфинал прошел очень эмоционально и напряженно. Даже Андрей Данилко разволновался во время оглашения результатов и нецензурно выругался.
«Как Вы выдерживаете это напряжение? Не знаю. Берегите себя. Надеюсь, вы всё-таки завяжите с «Евровидением». Не хочется читать оскорбления в Ваш адрес из-за каких-то оценок?», - переживают фолловеры.
Стоит отметить, что сама певица в одном из недавних интервью заявила, что в декретный отпуск уходить не собирается.
«Не хочу, чтобы люди думали, мол, Джамала только лежит и виноград ест. У меня, слава богу, нет никаких противопоказаний, все хорошо», - сказала певица.
Напомним, по результатам голосования жюри и телезрителей бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут шесть конкурсантов: Vilna, The Erised, Laud, Melovin, Tayanna и Kadnay.