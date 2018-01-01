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    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети

    Несмотря на внушительный срок беременности украинская певица не перестает появляться на телеэкранах
    Вчера состоялся второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018». Кроме ярких номеров участников отбора, внимание телезрителей привлекла член жюри и победительница «Евровидения-2016» певица Джамала. Беременная артистка появилась в роскошном белоснежном наряде с вышивкой, который
    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Несмотря на внушительный срок беременности украинская певица не перестает появляться на телеэкранах

    Вчера состоялся второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018». Кроме ярких номеров участников отбора, внимание телезрителей привлекла член жюри и победительница «Евровидения-2016» певица Джамала. Беременная артистка появилась в роскошном белоснежном наряде с вышивкой, который выгодно подчеркивало беременный животик артистки.

    «Какая ты красивая, излучаешь добро, чистоту и новую жизнь», - отметили фолловеры Джамалы.

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    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети
    Белоснежный look беременной Джамалы восхитил соцсети

    Стоит отметить, что второй полуфинал прошел очень эмоционально и напряженно. Даже Андрей Данилко разволновался во время оглашения результатов и нецензурно выругался

    «Как Вы выдерживаете это напряжение? Не знаю. Берегите себя. Надеюсь, вы всё-таки завяжите с «Евровидением». Не хочется читать оскорбления в Ваш адрес из-за каких-то оценок?», - переживают фолловеры.

    Стоит отметить, что сама певица в одном из недавних интервью заявила, что в декретный отпуск уходить не собирается.

    «Не хочу, чтобы люди думали, мол, Джамала только лежит и виноград ест. У меня, слава богу, нет никаких противопоказаний, все хорошо», - сказала певица.

    Напомним, по результатам голосования жюри и телезрителей бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут  шесть конкурсантов: VilnaThe ErisedLaudMelovinTayanna и Kadnay

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