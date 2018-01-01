Известный украинский продюсер: Все, что я слышал в полуфиналах Нацотбора было сыровато

Игорь Кондратюк прокомментировал выступления участников Нацотбора на конкурс «Евровидение-2018»

Популярный ведущий и продюсер Игорь Кондратюк оценил выступления участников Нацобора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии. По мнению продюсера, все песни конкурсантов не дотягивают до композиции «1944», которая принесла Джамале победу на престижном конкурсе в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк прокомментировал выступления участников Нацотбора на конкурс «Евровидение-2018»

Популярный ведущий и продюсер Игорь Кондратюк оценил выступления участников Нацобора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии.

По мнению продюсера, все песни конкурсантов не дотягивают до композиции «1944», которая принесла Джамале победу на престижном конкурсе в 2016 году.

«Второй полуфинал получился интереснее, чем первый, хотя в первом тоже были исполнители, чьи песни мне понравились. Хотя все, что я слышал в первом и втором полуфиналах, было несколько сыровато. То есть такой мощной песни, как у последней нашей победительницы (Джамалы - Ред.), нет. И в прошлом году не было. Ну а так мне нравятся Melovin и Mountain Breeze. Возможно, еще Tayanna но и ее песня, как по мне, звучит немного странно», - отметил Кондратюк в комментарии «Обозревателю».

Напомним, что вчера стали известны имена всех участников, которые выступят в финале Нацотбора.

По результатам голосования жюри и телезрителей бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут шесть конкурсантов: Vilna, The Erised, Laud, Melovin, Tayanna и Kadnay.