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    Известный украинский продюсер: Все, что я слышал в полуфиналах Нацотбора было сыровато

    Игорь Кондратюк прокомментировал выступления участников Нацотбора на конкурс «Евровидение-2018»
    Популярный ведущий и продюсер Игорь Кондратюк оценил выступления участников Нацобора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии. По мнению продюсера, все песни конкурсантов не дотягивают до композиции «1944», которая принесла Джамале победу на престижном конкурсе в
    • Сьогодні, 14:37
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    Игорь Кондратюк
    Игорь Кондратюк

    Игорь Кондратюк прокомментировал выступления участников Нацотбора на конкурс «Евровидение-2018»

    Популярный ведущий и продюсер Игорь Кондратюк оценил выступления участников Нацобора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», который в этом году состоится в Португалии.

    По мнению продюсера, все песни конкурсантов не дотягивают до композиции «1944», которая принесла Джамале победу на престижном конкурсе в 2016 году.

    «Второй полуфинал получился интереснее, чем первый, хотя в первом тоже были исполнители, чьи песни мне понравились. Хотя все, что я слышал в первом и втором полуфиналах, было несколько сыровато. То есть такой мощной песни, как у последней нашей победительницы (Джамалы - Ред.), нет. И в прошлом году не было. Ну а так мне нравятся Melovin и Mountain Breeze. Возможно, еще Tayanna но и ее песня, как по мне, звучит немного странно», - отметил Кондратюк в комментарии «Обозревателю».

    Напомним, что вчера стали известны имена всех участников, которые выступят в финале Нацотбора.

    По результатам голосования жюри и телезрителей бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут  шесть конкурсантов: VilnaThe Erised, LaudMelovinTayanna и Kadnay

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