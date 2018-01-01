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    «Евровидение-2018»: Зрители назвали фаворита украинского Нацотбора

    Интернет-порос, в котором участвовало больше 10 тыс. поклонников песенного конкурса, определил фаворитов
    В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение» от Украины. За звание представлять нашу страну на песенном конкурсе борются шесть музыкантов: Melovin, Tayanna, Vilna, Kadnay, The Erised и Laud. Кто из них победит – решится в результате голосования членов жюри в составе Андрея Данилко, Евгения Филатова
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка
    &laquo;Евровидение&raquo;
    «Евровидение»

    Интернет-порос, в котором участвовало больше 10 тыс. поклонников песенного конкурса, определил фаворитов

    В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение» от Украины. За звание представлять нашу страну на песенном конкурсе борются шесть музыкантов: Melovin, Tayanna, Vilna, Kadnay, The Erised и Laud.

    Кто из них победит – решится в результате голосования членов жюри в составе Андрея Данилко, Евгения Филатова и Джамалы. Отдельно состоится голосование зрителей. В результате баллы судей и зрителей будут суммированы, и обладатель наивысшей оценки – станет победителем.  

    «Главком» провел среди своих читателей опрос «Кто должен представлять Украину на «Евровидении». Среди тех музыкантов, которые дошли до финала, баллы распределились таким образом:

    Laud – 2,2%

    The Erised – 2,2%

    Kadnay – 3%

    Vilna – 3,3%

    Tayanna – 12,8%

    Melovin – 21,7%

    Опрос проводился в течение полутора месяцев. Свои голоса за участников Нацотбора отдали 10,3 тыс. читателей «Главкома».

    В этом году «Евровидение» впервые состоится в португальской столице Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.

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