«Евровидение-2018»: Зрители назвали фаворита украинского Нацотбора

Интернет-порос, в котором участвовало больше 10 тыс. поклонников песенного конкурса, определил фаворитов

В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение» от Украины. За звание представлять нашу страну на песенном конкурсе борются шесть музыкантов: Melovin, Tayanna, Vilna, Kadnay, The Erised и Laud. Кто из них победит – решится в результате голосования членов жюри в составе Андрея Данилко, Евгения Филатова

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«Евровидение»

Интернет-порос, в котором участвовало больше 10 тыс. поклонников песенного конкурса, определил фаворитов

В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение» от Украины. За звание представлять нашу страну на песенном конкурсе борются шесть музыкантов: Melovin, Tayanna, Vilna, Kadnay, The Erised и Laud.

Кто из них победит – решится в результате голосования членов жюри в составе Андрея Данилко, Евгения Филатова и Джамалы. Отдельно состоится голосование зрителей. В результате баллы судей и зрителей будут суммированы, и обладатель наивысшей оценки – станет победителем.

«Главком» провел среди своих читателей опрос «Кто должен представлять Украину на «Евровидении». Среди тех музыкантов, которые дошли до финала, баллы распределились таким образом:

Laud – 2,2%

The Erised – 2,2%

Kadnay – 3%

Vilna – 3,3%

Tayanna – 12,8%

Melovin – 21,7%

Опрос проводился в течение полутора месяцев. Свои голоса за участников Нацотбора отдали 10,3 тыс. читателей «Главкома».

В этом году «Евровидение» впервые состоится в португальской столице Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.