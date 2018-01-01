«Евровидение-2018»: Зрители назвали фаворита украинского Нацотбора
- Сьогодні, 09:51
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Интернет-порос, в котором участвовало больше 10 тыс. поклонников песенного конкурса, определил фаворитов
В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение» от Украины. За звание представлять нашу страну на песенном конкурсе борются шесть музыкантов: Melovin, Tayanna, Vilna, Kadnay, The Erised и Laud.
Кто из них победит – решится в результате голосования членов жюри в составе Андрея Данилко, Евгения Филатова и Джамалы. Отдельно состоится голосование зрителей. В результате баллы судей и зрителей будут суммированы, и обладатель наивысшей оценки – станет победителем.
«Главком» провел среди своих читателей опрос «Кто должен представлять Украину на «Евровидении». Среди тех музыкантов, которые дошли до финала, баллы распределились таким образом:
Laud – 2,2%
The Erised – 2,2%
Kadnay – 3%
Vilna – 3,3%
Tayanna – 12,8%
Melovin – 21,7%
Опрос проводился в течение полутора месяцев. Свои голоса за участников Нацотбора отдали 10,3 тыс. читателей «Главкома».
В этом году «Евровидение» впервые состоится в португальской столице Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.