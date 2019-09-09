Гламурная Ирина Федишин в белых кроссовках выкопала картошку (фото)



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Популярная украинская певица Ирина Федишин потрудилась на огороде у родителей и помогла выкопать картошку. Фотоотчет звезда выложила в Инсаграме.

После продолжительного отпуска в теплых краях, во время которого звезда радовала нас снимками в бикини, Ирина Феишин постепенно возвращается в трудовые будни. Своеобразной точкой входа стала работа на огороде, а именно - выкапывание картошки. К такому занятию звезда решила подойти со вкусом - на фото артистка позировала в стильном наряде: красного цвета кепке и штанах и белого цвета футболке и кедах.

«Весной посадила, а теперь пришла пора копать картошку. Поэтому сегодня помогала родителям на огороде. Кстати, картофель родил отлично. P.s: кроссовки те же, в которых сажала весной», – подписала фото певица в соцсети.

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