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    Олег Винник поздравил с Крещением новой лирической песней

    Певец 13 лет ждал подходящей возможности представить эту композицию
    Популярный украинский певец Олег Винник представил в сети свою новую песню «Передчуття». Опубликовав эту композицию, он поздравил украинцев с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня, пишет «Главком». Артист отметил, что сочинил ее еще в 2005 году. Правда, именно сегодня музыкант почувствовал, что пришло время ее
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:58
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Певец 13 лет ждал подходящей возможности представить эту композицию

    Популярный украинский певец Олег Винник представил в сети свою новую песню «Передчуття». Опубликовав эту композицию, он поздравил украинцев с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня, пишет «Главком».

    Артист отметил, что сочинил ее еще в 2005 году. Правда, именно сегодня музыкант почувствовал, что пришло время ее представить своим поклонникам.

    «Работая над новыми композициями, случайно открыл ее в плейлисте и понял, что пришло ей время жить самостоятельной жизнью. Внепланово сделал аранжировку и сегодня хочу подарить свой труд вам вместе с частицей своей души», - комментирует Винник.

    В комментариях многие отмечают, что песня получилась очень душевной, искренней и трогательной. Поклонники пишут, что это лучшее поздравление, которое только может быть.

    «Спасибо за очень чувственную и душевную песню, проникновенное исполнение... до слез!» - пишут другие.

    Напомним, недавно между Олегом Винником и каналом «1+1» разразился скандал.

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