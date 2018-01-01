Олег Винник поздравил с Крещением новой лирической песней
- Сьогодні, 14:58
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Певец 13 лет ждал подходящей возможности представить эту композицию
Популярный украинский певец Олег Винник представил в сети свою новую песню «Передчуття». Опубликовав эту композицию, он поздравил украинцев с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня, пишет «Главком».
Артист отметил, что сочинил ее еще в 2005 году. Правда, именно сегодня музыкант почувствовал, что пришло время ее представить своим поклонникам.
«Работая над новыми композициями, случайно открыл ее в плейлисте и понял, что пришло ей время жить самостоятельной жизнью. Внепланово сделал аранжировку и сегодня хочу подарить свой труд вам вместе с частицей своей души», - комментирует Винник.
В комментариях многие отмечают, что песня получилась очень душевной, искренней и трогательной. Поклонники пишут, что это лучшее поздравление, которое только может быть.
«Спасибо за очень чувственную и душевную песню, проникновенное исполнение... до слез!» - пишут другие.
Напомним, недавно между Олегом Винником и каналом «1+1» разразился скандал.