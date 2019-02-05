Голливудского актера Лиама Нисона обвинили в расизме



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Лиам Нисон

Некоторые пользователи интернета отметили, что теперь на репутации актера можно ставить крест

Опубликованное накануне интервью с голливудским актером Лиамом Нисоном, в котором он рассказал о выходящем в ближайшие дни фильме «Снегоуборшик» и своей работе в картине, вышло для звезды боком.

Виной тому стали расистские, по мнению пользователей интернета высказывания, которые артист позволил себе в беседе с журналистом The Independent.

Нисон признался, что отлично понимает своего героя, который потеряв сына, начинает мстить наркомафии, ведь несколько лет назад нападению со стороны неизвестных подвергся близкий ему человек, пока сам актер снимался за границей.

«Какого цвета была их кожа? Она сказала: черного. Около недели я ходил по улицам и ждал, что эти черные ублюдки выйдут и нападут на меня, чтобы я убил их», — говорит звезда.

Теперь, по словам Лиама Нисона, ему стыдно за себя. В интернете же раскритиковали артиста, задаваясь вопросом, что бы он делал, будь нападавшие на его родственницу белыми. Часть пользователей выразили уверенность, что после этих слов на репутации Нисона можно ставить крест.