Горбунов увез Катю Осадчую в Африку

Семья украинских телеведущих продолжает отдыхать в жарких странах

Совсем недавно Scotch публиковал яркие снимки звездной семьи из ОАЭ, а уже сегодня в сети появились фотографии с Африки. Юрий и Екатерина наслаждаются пейзажами портового города Кейптаун, который находится на юго-западе Южно-Африканской Республики и посещают разнообразные экскурсии. «Кто хорошо работает, тот плавает Южно-Африканская



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Телеведущая Катя Осадчая

Семья украинских телеведущих продолжает отдыхать в жарких странах

Совсем недавно Scotch публиковал яркие снимки звездной семьи из ОАЭ, а уже сегодня в сети появились фотографии с Африки.

Юрий и Екатерина наслаждаются пейзажами портового города Кейптаун, который находится на юго-западе Южно-Африканской Республики и посещают разнообразные экскурсии.

«Кто хорошо работает, тот плавает Южно-Африканская мудрость», - так подписала одну из фотографий Осадчая.

Правда, некоторые фолловеры телеведущей решили поупражняться в сарказме и отметили, что не все жители Украины могут позволить себе такой отдых.

«К сожалению, не все тяжело работающие, могут себе позволить плавать и отдыхать»,- пишут в комментариях под фотографиями телеведущей.