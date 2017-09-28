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    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку

    Семья украинских телеведущих продолжает отдыхать в жарких странах
    Совсем недавно Scotch публиковал яркие снимки звездной семьи из ОАЭ, а уже сегодня в сети появились фотографии с Африки. Юрий и Екатерина наслаждаются пейзажами портового города Кейптаун, который находится на юго-западе Южно-Африканской Республики и посещают разнообразные экскурсии.  «Кто хорошо работает, тот плавает Южно-Африканская
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка
    Телеведущая Катя Осадчая
    Телеведущая Катя Осадчая

    Семья украинских телеведущих продолжает отдыхать в жарких странах

    Совсем недавно Scotch публиковал яркие снимки звездной семьи из ОАЭ, а уже сегодня в сети появились фотографии с Африки.

    Юрий и Екатерина наслаждаются пейзажами портового города Кейптаун, который находится на юго-западе Южно-Африканской Республики и посещают разнообразные экскурсии. 

    «Кто хорошо работает, тот плавает Южно-Африканская мудрость», - так подписала одну из фотографий Осадчая.

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    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку
    Горбунов увез Катю Осадчую в Африку

    Правда, некоторые фолловеры телеведущей решили поупражняться в сарказме и отметили, что не все жители Украины могут позволить себе такой отдых.

    «К сожалению, не все тяжело работающие, могут себе позволить плавать и отдыхать»,- пишут в комментариях под фотографиями телеведущей.

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