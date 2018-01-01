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    Актер из «Очень странных дел» станцевал с пингвинами

    Таким образом артист привлек внимание к экологической проблеме
    Американский актер Дэвид Харбор, который исполнил роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», опубликовал видео, в котором показывается, как он танцует с пингвинами. Артисту удалось воплотить свою мечту благодаря тому, что его взяли в экспедицию «Гринпис». Это произошло после того, как его пост в социальной сети о
    • Сьогодні, 17:35
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    Шериф из сериала&nbsp;&laquo;Очень странные дела&raquo;&nbsp;
    Шериф из сериала «Очень странные дела» 

    Таким образом артист привлек внимание к экологической проблеме

    Американский актер Дэвид Харбор, который исполнил роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», опубликовал видео, в котором показывается, как он танцует с пингвинами.

    Артисту удалось воплотить свою мечту благодаря тому, что его взяли в экспедицию «Гринпис». Это произошло после того, как его пост в социальной сети о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.

    Сюжет сериала «Очень странные дела» разворачивается в 1983 году в вымышленном городе Хокинс (Индиана). Загадочным образом исчезает 12-летний Уилл Байерс. После этого местные во главе с шерифом начинают поиски подростка. Его друзья тоже отправляются на поиски пропавшего, но встречают в лесу девочку с необычными способностями, которая что-то знает об их пропавшем друге.

    Вскоре выясняется, что к исчезновению имеет отношение секретная правительственная организация, занимающаяся исследованием портала, ведущего в параллельное измерение.

    Действие второго сезона разворачивается через год после таинственного исчезновения парня. В городке вновь появляются следы проникновения параллельного измерения в обычный мир.

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    Джерело: Медуза

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