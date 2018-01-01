Актер из «Очень странных дел» станцевал с пингвинами
- Сьогодні, 17:35
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Таким образом артист привлек внимание к экологической проблеме
Американский актер Дэвид Харбор, который исполнил роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», опубликовал видео, в котором показывается, как он танцует с пингвинами.
Артисту удалось воплотить свою мечту благодаря тому, что его взяли в экспедицию «Гринпис». Это произошло после того, как его пост в социальной сети о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.
Сюжет сериала «Очень странные дела» разворачивается в 1983 году в вымышленном городе Хокинс (Индиана). Загадочным образом исчезает 12-летний Уилл Байерс. После этого местные во главе с шерифом начинают поиски подростка. Его друзья тоже отправляются на поиски пропавшего, но встречают в лесу девочку с необычными способностями, которая что-то знает об их пропавшем друге.
Вскоре выясняется, что к исчезновению имеет отношение секретная правительственная организация, занимающаяся исследованием портала, ведущего в параллельное измерение.
Действие второго сезона разворачивается через год после таинственного исчезновения парня. В городке вновь появляются следы проникновения параллельного измерения в обычный мир.
Джерело: Медуза