Притула протролил Фреймут с ее советами плачущим женщинам
- Сьогодні, 15:53
-
Розсилка
Сергей Притула
Комик предлагает насладиться удовольствием от женских слез
Ведущий Нацотбора на «Евровидение» Сергей Притула опубликовал собственную версию советов мужчинам, которые решили поплакать. Этот список из пяти пунктов появился в качестве ответа на недавнюю публикацию известной ведущей Ольги Фреймут о том, как следует проявлять эмоции женщинам, пишет «Главком».
Свои пять советов «как правильно реагировать, когда рядом плачет женщина» Сергей Притула опубликовал в Facebook:
- Если рядом с вами плачет женщина – радуйтесь! Ведь вы влиятельный! И вы заслужили это шоу!
- Радуйтесь беззвучно. Смейтесь, как Чак Норрис в любом кино. Чтобы слышно было лишь, как трескается губа.
- Не позволяйте ей плакать на вашем плече. 100% у нее не водостойкая тушь! То, что она в этот момент будет похожа на одного из героев Хита Леджера – это фигня, а вот ваш пиджак ни в чем не виноват!
- Если женщина плачет в хорошо освещенном месте – это хорошо. Можете рассмотреть ее со всех сторон. Если во время плача у нее текут сопли, покраснела кожа, происходят неконтролируемые приступы метеоризма и лицо похоже на жопу шарпея – срочно запихните женщину в полутемное место! Но обязательно волочите более привлекательным профилем от себя. Как-ни-как, на вас смотрят люди!
- Если эта «невменяшка» продолжает реветь и пытается спереть все на аллергию, просто выведите на порог и дайте подсрачник ботинком с вашими инициалами. А пока будет лететь, скажите что такое: «Цветет конопля. Эта эйфория... Извините». Нет смысла тратить драгоценные эмоции на фальшивую интеллигенцию!
Для сравнения, напомним, пять советов Ольги Фреймут, которые она опубликовала в своем Instagram несколькими днями ранее:
- Плачьте только перед тем, кто того заслужил. И так, чтобы слезы имели результат. Перед женщинами не рюмсайте никогда. Только перед мужчинами. И желательно влиятельными.
- Плачьте беззвучно. Как Вера Холодная в немом кино. Чтобы слышно было лишь, как течет слеза.
- Ваши ресницы должны быть нарисованы водостойкой тушью. Если вдруг это обычная тушь, прекращайте плакать, вы будете иметь комичный, а не фатальный вид.
- Выберите полутемное место, повернитесь к мужчине более привлекательным профилем и заплачте. Если будете рыдать, как плакальщица, покраснеет кожа, вылезут сопли, лицо помнется, как постель в купе после прибытия на станцию.
- Если ваши слезы не подействовали на адресата – вытащите носовой платок с вашими инициалами и скажите что-то такое: «Цветет лен. Эта аллергия... Извините». Нет смысла тратить драгоценные эмоции на металлического штурпака.