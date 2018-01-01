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    Притула протролил Фреймут с ее советами плачущим женщинам

    Комик предлагает насладиться удовольствием от женских слез
    Ведущий Нацотбора на «Евровидение» Сергей Притула опубликовал собственную версию советов мужчинам, которые решили поплакать. Этот список из пяти пунктов появился в качестве ответа на недавнюю публикацию известной ведущей Ольги Фреймут о том, как следует проявлять эмоции женщинам, пишет «Главком». Свои пять советов
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:53
    • Розсилка
    Сергей Притула
    Сергей Притула

    Комик предлагает насладиться удовольствием от женских слез

    Ведущий Нацотбора на «Евровидение» Сергей Притула опубликовал собственную версию советов мужчинам, которые решили поплакать. Этот список из пяти пунктов появился в качестве ответа на недавнюю публикацию известной ведущей Ольги Фреймут о том, как следует проявлять эмоции женщинам, пишет «Главком».

    Свои пять советов «как правильно реагировать, когда рядом плачет женщина» Сергей Притула опубликовал в Facebook:

    1. Если рядом с вами плачет женщина – радуйтесь! Ведь вы влиятельный! И вы заслужили это шоу!
    2. Радуйтесь беззвучно. Смейтесь, как Чак Норрис в любом кино. Чтобы слышно было лишь, как трескается губа.
    3. Не позволяйте ей плакать на вашем плече. 100% у нее не водостойкая тушь! То, что она в этот момент будет похожа на одного из героев Хита Леджера – это фигня, а вот ваш пиджак ни в чем не виноват!
    4. Если женщина плачет в хорошо освещенном месте – это хорошо. Можете рассмотреть ее со всех сторон. Если во время плача у нее текут сопли, покраснела кожа, происходят неконтролируемые приступы метеоризма и лицо похоже на жопу шарпея – срочно запихните женщину в полутемное место! Но обязательно волочите более привлекательным профилем от себя. Как-ни-как, на вас смотрят люди!
    5. Если эта «невменяшка» продолжает реветь и пытается спереть все на аллергию, просто выведите на порог и дайте подсрачник ботинком с вашими инициалами. А пока будет лететь, скажите что такое: «Цветет конопля. Эта эйфория... Извините». Нет смысла тратить драгоценные эмоции на фальшивую интеллигенцию!

    Для сравнения, напомним, пять советов Ольги Фреймут, которые она опубликовала в своем Instagram несколькими днями ранее:

    1. Плачьте только перед тем, кто того заслужил. И так, чтобы слезы имели результат. Перед женщинами не рюмсайте никогда. Только перед мужчинами. И желательно влиятельными.
    2. Плачьте беззвучно. Как Вера Холодная в немом кино. Чтобы слышно было лишь, как течет слеза.
    3. Ваши ресницы должны быть нарисованы водостойкой тушью. Если вдруг это обычная тушь, прекращайте плакать, вы будете иметь комичный, а не фатальный вид.
    4. Выберите полутемное место, повернитесь к мужчине более привлекательным профилем и заплачте. Если будете рыдать, как плакальщица, покраснеет кожа, вылезут сопли, лицо помнется, как постель в купе после прибытия на станцию.
    5. Если ваши слезы не подействовали на адресата – вытащите носовой платок с вашими инициалами и скажите что-то такое: «Цветет лен. Эта аллергия... Извините». Нет смысла тратить драгоценные эмоции на металлического штурпака.
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