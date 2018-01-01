Притула протролил Фреймут с ее советами плачущим женщинам

Комик предлагает насладиться удовольствием от женских слез

Ведущий Нацотбора на «Евровидение» Сергей Притула опубликовал собственную версию советов мужчинам, которые решили поплакать. Этот список из пяти пунктов появился в качестве ответа на недавнюю публикацию известной ведущей Ольги Фреймут о том, как следует проявлять эмоции женщинам, пишет «Главком». Свои пять советов

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Сергей Притула

Комик предлагает насладиться удовольствием от женских слез

Ведущий Нацотбора на «Евровидение» Сергей Притула опубликовал собственную версию советов мужчинам, которые решили поплакать. Этот список из пяти пунктов появился в качестве ответа на недавнюю публикацию известной ведущей Ольги Фреймут о том, как следует проявлять эмоции женщинам, пишет «Главком».

Свои пять советов «как правильно реагировать, когда рядом плачет женщина» Сергей Притула опубликовал в Facebook:

Если рядом с вами плачет женщина – радуйтесь! Ведь вы влиятельный! И вы заслужили это шоу! Радуйтесь беззвучно. Смейтесь, как Чак Норрис в любом кино. Чтобы слышно было лишь, как трескается губа. Не позволяйте ей плакать на вашем плече. 100% у нее не водостойкая тушь! То, что она в этот момент будет похожа на одного из героев Хита Леджера – это фигня, а вот ваш пиджак ни в чем не виноват! Если женщина плачет в хорошо освещенном месте – это хорошо. Можете рассмотреть ее со всех сторон. Если во время плача у нее текут сопли, покраснела кожа, происходят неконтролируемые приступы метеоризма и лицо похоже на жопу шарпея – срочно запихните женщину в полутемное место! Но обязательно волочите более привлекательным профилем от себя. Как-ни-как, на вас смотрят люди! Если эта «невменяшка» продолжает реветь и пытается спереть все на аллергию, просто выведите на порог и дайте подсрачник ботинком с вашими инициалами. А пока будет лететь, скажите что такое: «Цветет конопля. Эта эйфория... Извините». Нет смысла тратить драгоценные эмоции на фальшивую интеллигенцию!

Для сравнения, напомним, пять советов Ольги Фреймут, которые она опубликовала в своем Instagram несколькими днями ранее: