Обнаженная и ненакрашенная Оля Цибульская рассказала фанатам про свою сливу



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Популярная украинская певица Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya/

Певица поделилась пикантиним фото в своем фотоблоге

Популярная украинская певица Оля Цибульская озадачила фанов довольно откровенным фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха. На фотографии накрашенная исполнительница снята во время загара под лучами осеннего солнца.

На фото Оля в соломенной шляпе позирует топлесс, лежа на животе.

Под фото певица прибегла к воспоминаниям и вспомнила сливу, которая росла возле дома ее детства.

instagram.com/cybulskaya/

«История Золушки мне никогда не аукалась. Мы с ней чужие люди. У нее карета из тыквы, что возила на бал. А у меня — слива! Сливовое дерево на огороде возле общежития, размером с нашу квартиру. Там мама воспитала много вкусностей для семьи, но слива- это была моя слабость. Во первых — очень вкусная, во-вторых — единственная во дворе, в-третьих — я представляла, что это мое приданое. Ну в принцесс же быть приданое. Так и видела как мой принц пробует из дерева, смотрит мне в глаза и все — любовь на всю жизнь. Признаюсь, некоторых экземпляров я водила под ту сливу на свидание. К этому и слив дело не доходило. А как только чувствовала, что в голове у него сухофрукт — романтика во мне умирали как мыши, которые в Золушки были лошадей. Теперь загораю под чужой сливой. Ловлю последние теплые дни и ностальгию», - поделилась спогодамы звезда.

Поклонники оценили пикантный снимок звезды, засыпав ее комплиментами.

«Ого, глаза!», «Оля, ты сексе!», «Шикарная!», - комментируют фото пользователи сети.

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