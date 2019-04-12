Группа «Антитела» презентовали эмоциональный видеоклип



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Группа «Антитела» представила новый клип и долгожданный альбом

В новый альбом Hello вошло десять композиций, среди которых и давно полюбившиеся четыре песни TDME, «Лови момент», Lego и «Вірила».

Аранжировщиком и соавтором музыки многих песен альбома выступил Максим Сиволап. Интересно, что каждая песня из альбома имеет свой видеоряд: клип или оригинальный аудио вижуал, с оцифрованным лицом музыкантов группы в стиле обложки альбома .

Кроме новой пластинки, «Антитела» представили эмоциональный клип на заглавную песню альбома Hello. Главную роль в видео сыграл лидер рок-группы Detach Алексей Веренчик, он же выступил режиссером работы. По сюжету Алексей возвращается на Землю после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить пригодна ли она для жизни.

«Этот клип - продолжение истории из клипа «Лови момент»: о том, что мир - хрупкий. И о том, что Земля - наш дом, который надо оберегать. А об этом многие забывают. На съемках Hello, было интересно, не без приключений. Мы чуть не утопили камеру. Снимали клип примерно четырнадцать часов. Нам было нужно болото в кадре, и дорога, и поле - при этом времени на переезды не было. Странным образом нашли поле в Киеве, которое сочетало в себе все, что мы искали. Машину из клипа нашли на помойке, а рояль, на котором играет Тарас, купили на одной платформе онлайн-объявлений. Мой костюм, кстати - настоящий костюм пилота. Купили в одном из военторгов», - рассказал Алексей Веренчик.

Джерело: ТСН