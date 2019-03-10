Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день



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Хейли Бибер

Супермодель порадовала поклонников новыми образами

22-летняя Хейли Болдуин попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в двух образах за один день. Супруга Джастина Бибера показала, как носить белоснежное пальто и пальто цвета фуксии.

Хейли стала звездой street-style в черной водолазке, серых «маминых» джинсах с ремнем с пряжкой и белых сникерах. Сначала модель примерила пальто Off-White белого цвета. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру девушки.

Второй раз звезда попала в объективы в том же образе, но теперь она накинула на плечи пальто Philosophy Di Lorenzo Serafini цвета фуксии. Волосы Хейли собрала в низкий пучок, зацепив их яркой резинкой.

Недавно Хейли и Джастин удивили неожиданным признанием. Супруги рассказали, что воздерживались от секса год перед свадьбой.



