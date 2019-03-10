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    Шоу-биз

    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день

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    Хейли Бибер - Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Бибер

    Супермодель порадовала поклонников новыми образами

    22-летняя Хейли Болдуин попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в двух образах за один день. Супруга Джастина Бибера показала, как носить белоснежное пальто и пальто цвета фуксии.

    Хейли стала звездой street-style в черной водолазке, серых «маминых» джинсах с ремнем с пряжкой и белых сникерах. Сначала модель примерила пальто Off-White белого цвета. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру девушки.

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    Второй раз звезда попала в объективы в том же образе, но теперь она накинула на плечи пальто Philosophy Di Lorenzo Serafini цвета фуксии. Волосы Хейли собрала в низкий пучок, зацепив их яркой резинкой.

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    Недавно Хейли и Джастин удивили неожиданным признанием. Супруги рассказали, что воздерживались от секса год перед свадьбой.

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    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день
    Хейли Болдуин сменила два стильных дизайнерских пальто за один день

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