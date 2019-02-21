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    Шоу-биз

    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

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    Хью Джекман - Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман

    Впервые актер сыграл Россомаху в далеком 2000 году

    К своим многочисленным наградам австралийский актер Хью Джекман теперь добавилась еще одна: его имя вписали в Книгу рекордов Гиннеса.

    Хью и его коллега по «Людям Икс» Патрик Стюарт вошли в историю как актеры, которые дольше всех играли супергероев киновселенной Marvel.

    Как отмечается в Twitter Книги рекордов Гиннеса, Джекман был Росомахой, а Стюарт - профессором Чарльзм Ксавье на протяжении 16 лет 228 дней.

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    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Ранее собщалось, что «Россомаха» Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Воспоминание» (Reminiscence), который снимет Лиза Джой. Сценаристка является соавтором сериала «Мир Дикого запада», но теперь она дебютирует в качестве режиссера полного метра. Главная женская роль в новой ленте достанется Ребекке Фергюсон, с которой Джекман уже работал в фильме «Величайший шоумен».

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    Джерело: Табло ID

    кино актер Книга рекордов Гиннесса
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