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    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме

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    <p>Андрей Шевченко с женой</p> <p>Фото: instagram.com/andriyshevchenko/</p> - Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме

    Андрей Шевченко с женой

    Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

    Первенцу супругов в конце октября исполнится 15 лет, Кристиану сейчас 12, Александру - 7

    Радуясь победе украинской сборной по футболу над португальцами со счетом 2: 1, заглянем в Instagram ее тренера Андрея Шевченко. Ведь это фотоблог не только заядлого спортивного деятеля, но и многодетного отца и нежного мужа.

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    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Идеальный тренер и семьянин: что постит Шевченко в Инстаграме
    Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

    Instagram Андрей ведет на английском языке. Он показывает в нем жену Кристен Пазик, которую, по его словам, и через 15 лет вместе любит так же сильно, и их мальчиков: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

    Первенцу супругов конце октября исполнится 15 лет, Кристиану сейчас 12 Александрове 7, а младшему сыну - пять.

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