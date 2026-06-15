«Ми помирилися». Ірина Білик розповіла про відновлення стосунків із Коляденком

Ірина Білик розкрила своє головне правила у стосунках з колишніми обранцями

Народна артистка України Ірина Білик помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком. Співачка розповіла у коментарі «Наше Радіо», як відбувалося їхнє примирення, пише «Главком».

За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися. «Коли я їхала на хрестини до Аліни Гросу, я знала, що буде Діма, і сказала піарниці: «Якщо він стане біля мене, скажіть йому, щоб він перейшов в інший ряд», – розповіла зірка.

Однак, коли зірки побачили одне одного, напруга та старі образи між ними зникли і вони помирилися. «Але коли він підійшов до мене, сказав «привіт», і я сказала «привіт». І все, більше нічого не потрібно було. Ми помирилися», – зазначила співачка.

Ірина Білик також зазначила, що шанувальникам не варто очікувати на відновлення її романтичних стосунків із Дмитром Коляденком, адже вона ніколи не повертається до колишніх. «Я ніколи не поверталася ні до кого. Це я вам відверто кажу», – зауважила артистка.

Нагадаємо, український хореограф Дмитро Коляденко та народна артистка Ірина Білик заявили про примирення після сварки та обійнялися на сцені. Дмитро Коляденко опублікував допис зі святкування христин сина Аліни Гпросу, де Ірина Білик виконувала свою пісню «Запам'ятай». Наприкінці виступу співачки Дмитро Коляденко обійняв свою ексобраницю та навіть підняв її, взявши на руки.

Як розповідав «Главком», Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor. Співачка заінтригувала шанувальників тизером пісні ще до її виходу та розповіла, про що її новий трек. Авторка розповіла, що її пісня про почуття, які залишають слід у серці на все життя. Зірка впевнена, що в кожної людини протягом життя було кохання, яке вона запам’ятала назавжди.