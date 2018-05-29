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    Ирина Блохина призналась, кого носит под сердцем

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    Беременная Ирина Блохина с супругом - Ирина Блохина призналась, кого носит под сердцем
    Беременная Ирина Блохина с супругом

    По примеру голливудских звезд, тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина устроила бейби-вечеринку

    Сейчас 35-летняя спортсменка находится на седьмом месяце. На праздновании вместе с 33–летним мужем, бизнесменом Алексеем Бринзаком, они прокололи огромный черный шарик, из которого вылетело множество розовых.

    А это означает, что супруги ждут девочку. Видеороликом с места событий Ирина поделилась в соцсети.

    IT’S A GIRL #babyshower #proudparents @toplevelofficial

    Публикация от Ireesha Blohina (@ireesha_b)

    Джерело: ТСН

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