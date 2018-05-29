Ирина Блохина призналась, кого носит под сердцем
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Розсилка
Беременная Ирина Блохина с супругом
По примеру голливудских звезд, тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина устроила бейби-вечеринку
Сейчас 35-летняя спортсменка находится на седьмом месяце. На праздновании вместе с 33–летним мужем, бизнесменом Алексеем Бринзаком, они прокололи огромный черный шарик, из которого вылетело множество розовых.
А это означает, что супруги ждут девочку. Видеороликом с места событий Ирина поделилась в соцсети.
Джерело: ТСН