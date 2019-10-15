Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Артистка владеет собственным жильем во Львове и Киеве

Популярная певица Ирина Федишин провела экскурсию в своих домах, говорится в «Светской жизни».

Во Львове она владеет квартирой площадью в 100 квадратных метров. В ней есть все, о чем мечтала артистка: колонна, зеркала, витражи, аквариум, фортепиано. Кстати, фортепиано находится на кухне. Ведь в творческой хозяйки все необходимое должно быть под рукой.

«Сразу возле кухни – фортепиано. Такие две мои рабочие комнаты. Если я здесь что-то делаю, напеваю, побежала к фортепиано, напела на диктофон записала - удобно и близко», - поделилась Ирина.

Исполнительница призналась, что хотела, чтобы все поместилось в квартире, и одновременно чтобы места свободного было много.

«Мы хотели аквариум, фортепиано, чтобы стояло, чтобы были колонны, золото, сауна, и чтобы все это влезло на 100 квадратных метрах, и чтобы места было много», - рассказала певица.

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