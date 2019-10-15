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    Шоу-биз

    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn/</p> - Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка владеет собственным жильем во Львове и Киеве

    Популярная певица Ирина Федишин провела экскурсию в своих домах, говорится в «Светской жизни».

    Во Львове она владеет квартирой площадью в 100 квадратных метров. В ней есть все, о чем мечтала артистка: колонна, зеркала, витражи, аквариум, фортепиано. Кстати, фортепиано находится на кухне. Ведь в творческой хозяйки все необходимое должно быть под рукой.

    «Сразу возле кухни – фортепиано. Такие две мои рабочие комнаты. Если я здесь что-то делаю, напеваю, побежала к фортепиано, напела на диктофон записала - удобно и близко», - поделилась Ирина.

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    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру
    Ирина Федишин впервые показала свою роскошную квартиру

    Исполнительница призналась, что хотела, чтобы все поместилось в квартире, и одновременно чтобы места свободного было много.

    «Мы хотели аквариум, фортепиано, чтобы стояло, чтобы были колонны, золото, сауна, и чтобы все это влезло на 100 квадратных метрах, и чтобы места было много», - рассказала певица.

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    певица Ирина Федишин
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