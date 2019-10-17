Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео



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Рианна Фото: instagram.com/badgalriri/

Звезда покоряет сердца миллионов не только как талантливая певица и музыкант

31-летняя Рианна показала свою постройневшую фигуру на пикантных кадрах. Звезда поделилась будоражащим видео, на котором она в черном бикини и прозрачной накидке эффектно дефилирует на фоне пальм. В руке Рианна держит модную сумку-клатч от известного бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Окт 2019 в 4:10 PDT

Поверх купальника певица накинула прозрачный халатик оттенка горького шоколада, который, словно вуаль, пикантно акцентировал внимание на женственных изгибах фигуры.

Поклонники восхитились таким роскошным образом. «Бомба», «Мы будем смотреть это на повторе», «Я в шоке», «Королева», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.