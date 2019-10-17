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    Шоу-биз

    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео

    • Розсилка
    <p>Рианна</p> <p>Фото: instagram.com/badgalriri/</p> - Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео

    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Звезда покоряет сердца миллионов не только как талантливая певица и музыкант

    31-летняя Рианна показала свою постройневшую фигуру на пикантных кадрах. Звезда поделилась будоражащим видео, на котором она в черном бикини и прозрачной накидке эффектно дефилирует на фоне пальм. В руке Рианна держит модную сумку-клатч от известного бренда.

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    Публикация от badgalriri (@badgalriri)

    Поверх купальника певица накинула прозрачный халатик оттенка горького шоколада, который, словно вуаль, пикантно акцентировал внимание на женственных изгибах фигуры.

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    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео
    Исхудавшая Рианна в бикини снялась в откровенном видео

    Поклонники восхитились таким роскошным образом. «Бомба», «Мы будем смотреть это на повторе», «Я в шоке», «Королева», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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