Известную украинскую певицу срочно госпитализировали прямо перед концертом

Вместо артистки на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj

Известную украинскую певицу Надю Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом говорится в Stories на ее официальной странице в Instagram.

«В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на сегодняшний день, 6.11.21, к сожалению, не состоится. В настоящее время она находится в госпитале и проходит обследование», – сказано в коротком сообщении.

При этом данных о состоянии певицы не предоставили.

Концерт Дорофеевой должен был состояться в Египте на территории отеля Rixos Premium Seagate. Вместо певицы на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj.

Тем временем, сообщает «Сегодня. Звезды», поклонники DOROFEEVA публикуют в соцсети сообщения, получившие накануне концерта. В них говорится, что выступление Нади Дорофеевой отменено «по непредвиденным обстоятельствам».

Скриншот: instagram.com/gorit_dorofeeva

Менеджмент певицы сообщает, что ее жизни ничто не угрожает.

Скриншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit

Ранее знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала, как в раздельном купальнике танцует на яхте, вертясь вокруг одной колонны, как на пилоне.

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