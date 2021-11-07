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    Известную украинскую певицу срочно госпитализировали прямо перед концертом

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    Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья - Известную украинскую певицу срочно госпитализировали прямо перед концертом
    Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья
    фото: nadyadorofeeva/Instagram

    Вместо артистки на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj

    Известную украинскую певицу Надю Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом говорится в Stories на ее официальной странице в Instagram.

    «В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на сегодняшний день, 6.11.21, к сожалению, не состоится. В настоящее время она находится в госпитале и проходит обследование», – сказано в коротком сообщении.

    При этом данных о состоянии певицы не предоставили.

    Концерт Дорофеевой должен был состояться в Египте на территории отеля Rixos Premium Seagate. Вместо певицы на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj.

    Тем временем, сообщает «Сегодня. Звезды», поклонники DOROFEEVA публикуют в соцсети сообщения, получившие накануне концерта. В них говорится, что выступление Нади Дорофеевой отменено «по непредвиденным обстоятельствам».

    Скриншот: instagram.com/gorit_dorofeeva
    Скриншот: instagram.com/gorit_dorofeeva

    Менеджмент певицы сообщает, что ее жизни ничто не угрожает.

    Скриншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit
    Скриншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit

    Ранее знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала, как в раздельном купальнике танцует на яхте, вертясь вокруг одной колонны, как на пилоне.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: ДТП Надя Дорофеева модель певица Украина автомобиль Instagram концерт время
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    Известную украинскую певицу срочно госпитализировали прямо перед концертом