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    Шоу-биз

    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления

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    Rich the Kid - Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Rich the Kid

    За несколько часов до нападения Rich the Kid выложил снимок, на котором стоит у Lamborghini с пачкой денег в руках

    По данным портала TMZ, певец Usher, рэпер Rich the Kid и их помощники подверглись вооруженному ограблению в студии Западного Голливуда, где музыканты работали над новым треком. Очевидцы сообщают, что прозвучало около десяти выстрелов. В момент нападения внутри находился только Usher и его окружение, а Rich the Kid, который якобы и был целью преступника, по счастливой случайности оказался снаружи. Полиция занята сбором улик и поиском подозреваемых, которые скрылись с внушительной суммой денег и дорогими украшениями. Для музыкантов на этот раз все обошлось только финансовыми потерями – к счастью, никто не пострадал.

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    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления
    Известные рэперы Usher и Rich the Kid стали жертвами вооруженного ограбления

    За несколько часов до нападения Rich the Kid выложил снимок, на котором стоит у Lamborghini с пачкой денег в руках, и подписал: «Для мотивации». Неизвестно, это ли замотивировало грабителей, но для рэпера такая ситуация не в новинку – в июне прошлого года он серьезно пострадал от рук вооруженных взломщиков в собственном доме.

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