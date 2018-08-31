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    Шоу-биз

    Известный бренд снял в рекламе виртуальных моделей

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    Виртуальные модели снялись в рекламной компании - Известный бренд снял в рекламе виртуальных моделей
    Виртуальные модели снялись в рекламной компании

    Креативный директор Balmain попросил фотографа Камерона-Джеймса Уилсона создать «виртуальную армию» бренда

    Уилсон, придумавший первую «цифровую фотомодель» Шуду, разработал для нее подружек – Марго и Чжи.

    Три девушки стали лицами осенне-зимней коллекции одежды Balmain, которую пока что предлагают носить все-таки реальным людям, а не только виртуальным.

    Кадрами из рекламы новой осенне-зимней коллекции бред поделился в Instagram.

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    Известный бренд снял в рекламе виртуальных моделей
    Известный бренд снял в рекламе виртуальных моделей
    Известный бренд снял в рекламе виртуальных моделей

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    Джерело: Buro 24/7

    мода и красота фотография модель
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