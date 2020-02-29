Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото



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Дорофеева задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку

На своей странице в Instagram звезда разместила фото, на котором крупным планом сфотографированы ее обнаженные ноги.

На снимке 29-летняя Дорофеева позирует в белой футболке, откровенной джинсовой мини-юбке, обнажающей нижнее белье и татуировку с надписью good.

Надя Дорофеева не стала подписывать фото, оставив только тэг на магазин продюсерского центра Mozgi. Поклонники решили, что она рекламирует их футболку.

instagram/nadyadorofeeva

Фаны активно писали восторженные комментарии к снимку, обсуждая сексуальность певицы.

«Секси», «Дантес вышел из чата», «Воу, полегче», «Какие ножки», «Какой вид!», «Крутое фото», «Надя, ты супер», «Бомба», — писали в сети.