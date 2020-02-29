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    Фото

    Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото

    • Розсилка
    Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото

    Дорофеева задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку

    На своей странице в Instagram звезда разместила фото, на котором крупным планом сфотографированы ее обнаженные ноги. 

    На снимке 29-летняя Дорофеева позирует в белой футболке, откровенной джинсовой мини-юбке, обнажающей нижнее белье и татуировку с надписью good.

    Надя Дорофеева не стала подписывать фото, оставив только тэг на магазин продюсерского центра Mozgi. Поклонники решили, что она рекламирует их футболку.

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    instagram/nadyadorofeeva

    Фаны активно писали восторженные комментарии к снимку, обсуждая сексуальность певицы.

    «Секси», «Дантес вышел из чата», «Воу, полегче», «Какие ножки», «Какой вид!», «Крутое фото», «Надя, ты супер», «Бомба», — писали в сети.


    знаменитости фотография Надя Дорофеева магазин
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