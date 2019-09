К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип



На этой неделе состоится премьера видео и перевыпуск легендарной пластинки

Новый клип выйдет на песню группы The Beatles «Here Comes The Sun». Релиз приурочен к пятидесятилетию знаменитого альбома Abbey Road. Трейлер видео уже можно посмотреть на официальном канале группы в YouTube.

Как пишет NME, в клипе будут использованы фотографии и кадры, сделанные Линдой Маккартни и предоставленные Полом Маккартни из своего архива. Под новый стереомикс композиции Джорджа Харрисона фанаты увидят великолепный восход солнца, освещающий студию на Abbey Road, в которой была записана большая часть легендарного альбома.

Премьера клипа состоится 26 сентября, а на следующий день состоится перевыпуск альбома Abbey Road. Он будет дополнен демозаписями песен, новыми миксами на песни Oh! Darling и Come Together.