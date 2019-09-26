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    Шоу-биз

    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип

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    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип

    На этой неделе состоится премьера видео и перевыпуск легендарной пластинки

    Новый клип выйдет на песню группы The Beatles «Here Comes The Sun». Релиз приурочен к пятидесятилетию знаменитого альбома Abbey Road. Трейлер видео уже можно посмотреть на официальном канале группы в YouTube.

    Как пишет NME, в клипе будут использованы фотографии и кадры, сделанные Линдой Маккартни и предоставленные Полом Маккартни из своего архива. Под новый стереомикс композиции Джорджа Харрисона фанаты увидят великолепный восход солнца, освещающий студию на Abbey Road, в которой была записана большая часть легендарного альбома.

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    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип
    К юбилею альбома Abbey Road: на песню The Beatles выйдет новый клип

    Премьера клипа состоится 26 сентября, а на следующий день состоится перевыпуск  альбома Abbey Road. Он будет дополнен демозаписями песен, новыми миксами на песни Oh! Darling и Come Together.

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