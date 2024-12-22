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Стінг виконав свій культовий хіт під бандуру українського військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стінг заспівав пісню Shape of My Heart
фото: скріншот із відео

Тарас Столяр акомпанував Стінгу на бандурі під час його сольного концерту

Культовий британський музикант Стінг заспівав пісню Shape of My Heart під акомпанемент бандури, на якій грав український військовий бандурист Тарас Столяр. Про це повідомила пресслужба «Культурного десанту».

Зі Стінгом вдалося зустрітися під час американського туру цього об'єднання українських військовослужбовців творчих та креативних професій.

«Стінг не лише відвідав наш захід, але й приєднався до Тараса Столяра на сцені, щоб виконати свій культовий хіт Shape of My Heart. Цей несподіваний дует поєднав світові музичні традиції з українським духом», – ідеться у повідомленні.

Наступного дня Тарас Столяр акомпанував Стінгу на бандурі під час його сольного концерту.

Тарас Столяр – участник «Культурного десанту», відомий бандурист родом з Чернівців, заслужений артист України, а також військовослужбовець, який брав участь у боях на Київщині, Харківщині й Донеччині.

Як відомо, «Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59». Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Також об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

Раніше «Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC», присвячену українським воїнам.

Також колишній учасник популярного у 90-х гурту TheВйо Мирослав Кувалдін та Культурний десант» опублікували на YouTube композицію «Шо будемо дуть?», яка популяризує службу у Збройних Силах.

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Теги: музикант Стінг десант традиції артист

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