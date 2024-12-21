Скандальному українському співаку на 10 років заборонили в’їзд до Євросоюзу

Артист пояснив, чим роздратував поляків

Лідер українського гурту «Пошлая Молли», співак Кирило Блідий Тимошенко зізнався, що йому на 10 років заборонили в'їзд до Євросоюзу. Сталося це через його невдалий жарт про Польщу. Так, восени 2023 року скандальний артист з «гумором» заявив, що полякам «треба вступити до російської імперії». Окрім того, Кирило ще й пройшовся по польській мові, назвавши її «дратівливою».

Очевидно, поляки не оцінили такий жарт. Тож, одразу концерти «Пошлой Молли» скасували, а учасники гурту поспіхом поїхали до Відня, а вже звідти до Тбілісі. Як розповів Тимошенко в інтерв'ю російським виданням, на цьому ситуація не закінчилася. У Грузії музикант перечекав, поки конфлікт вгамується. Коли поляки припинили писати співаку в особисті повідомлення гнівні коментарі, Кирило вирішив, що може спокійно повертатися до країн ЄС.

Тож виконавець поїхав з Тбілісі до Вільнюса. Однак на кордоні Тимошенка затримали. Виявилося, що йому заборонено в'їзд до країн ЄС на три роки. Музикант спробував подати апеляцію, але врешті заборону подовжили на 10 років.

«Наступного дня після цього скандалу ми просто сіли в тачку і поїхали до Відня, щоб не вилітати через Польщу. З Відня вже полетів до Тбілісі. Коли вся ця ситуація вляглася трохи, коли мені припинили поляки навалювати в особисті, я зрозумів, що вже нічого страшного не буде. Я поїхав до Вільнюса писати альбом і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: «Вам закрито в'їзд на три роки». Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років», – зізнався артист.

Наразі музикант перебуває в Тбілісі. Однак згодом він вирушить до Лондона, адже отримав талант-візу.

«Пошлая Молли» – український гурт із Харкова. Учасники колективу здобули популярність, коли поїхали до РФ та почали давати там концерти. З початком повномасштабної війни музиканти покинули країну-агресорку, відмовилися там виступати. Утім, публічно колектив війну не засуджував. Гурт продовжує мати зв'язки з Росією та вже після початку війни випускав треки з одіозними росіянами.

Раніше Ані Лорак і Таїсія Повалій заспівали для білоруського диктатора.

Також у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Згодом Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.