Как не впасть в депрессию: 7 советов от неунывающей Ольги Фреймут

Популярная украинская ведущая опубликовала в соцсети несколько забавных советов

Каждый из нас, рано или поздно сталкивается с тем, что настроение падает ниже плинтуса. По мнению психологов, если во время не начать бороться с плохим настроением, человек может впасть в депрессию. А уж с этим вопросом без помощи специалистов точно не разобраться. Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут знает, что делать и как



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Популярная украинская ведущая опубликовала в соцсети несколько забавных советов

Каждый из нас, рано или поздно сталкивается с тем, что настроение падает ниже плинтуса. По мнению психологов, если во время не начать бороться с плохим настроением, человек может впасть в депрессию. А уж с этим вопросом без помощи специалистов точно не разобраться.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут знает, что делать и как поднять себе настроение даже в самый хмурый день. Своими знаниями телеведущая поделилась с фолловерами в Instagram.

«Устройте себе выходной. Не идите в душ. Не чистите зубы. Оденьте на пижаму пальто и идите гулять. Одевать обувь не обязательно. Зайдите на чай к тому, к кому в нормальном виде стесняетесь зайти. К начальнику, коллеге, бойфренду, Святославу Вакарчуку – к кому босые ноги доведут», - пишет Фреймут.

Если это не поможет, переходите ко второму совету телеведущей.

«Зайдите в самый дорогой магазин города - долго примеряйте все, что у них есть. Даже чулки и бикини. А потом, гордо объявите: «Вообще-то, я ищу меховые платочки и батон к пиву. Как жаль, вам не завезли...»... Улыбнитесь и идите дальше. Зайдите в подъезд многоэтажного дома. Звоните в двери и убегайте. Или пойдите к озеру - найдите жабу. И спросите: в кого она такая нелепая удалась», - пишет Фреймут.

А если это не поможет, у Ольги найдется еще несколько смелых советов.

- В парке умаститесь на лавочку и выглядывайте влюбленные парочки. Выберите мужчину на свой вкус. Подкрадитесь со спины к чужому кавалера. Закройте ему ладошками глаза. И, несмотря на удивление его подруги, скажите: «А вот ты где ?! Ну что, погулял - и достаточно. Сынишка дома ждет», - рекомендует сделать телеведущая. - Напишите стихотворение. В депрессии рождаются шедевры. И сразу несите рукопись в издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Скажите, что я вас рекомендовала Ивану Малковичу - это издатель. Вот адрес: Крещатик, 1/2, Киев, 01004, Украина.

Напоследок Ольга советует «вернуться домой со спокойным сердцем».

«Завтра вам не захочется прожить подобный день. Вы улыбнетесь - и вернетесь к нормальной жизни», - заканчивает свои установки телеведущая.

Как оказалось, написать этот пост популярную украинскую телеведущую вдохновила сестра Юлия, у которой, как пишет Фреймут, сейчас депрессия. И прикрепила в Instagram их совместное фото.

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