Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе

Звезда заявила об автосексуальности

41-летняя американская звезда реалити-шоу подняла интимную тему. Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian) объяснила свою любовь к провокационным нарядам.

41-летняя американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян подняла интимную тему. Старшая сестра Ким Кардашьян делится собственным опытом, а также размещает советы профессионалов. Так, Кортни рассказала об автосексуальности — ориентации, при которой человек чувствует влечение к самому себе.

Звезда реалити-шоу поговорила со специалистом Кейси Таннером на эту тему. Терапевт утверждает, что эту черту не стоит путать с самовлюбленностью. Кардашьян привела цитату сексолога, в которой объясняется ее увлечение интимными вещам. Оказалось, что звезда никого не соблазняет, а радует себя любимую.

«Автосексуальность — это спектр, и большинство из нас находится в нем! Некоторые могут идентифицировать себя как исключительно автосексуальную личность, и в этом случае они могут считать автосексуальность своей сексуальной ориентацией. Носить сексуальное нижнее белье, даже когда вас никто в нем не видит, делать яркий макияж и эффектную прическу — это всё говорит о том, что вас возбуждает собственный эротизм», — говорится на сайте инстадивы Poosh.

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Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.