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    Шоу-биз

    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе

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    Инстадива Кортни Кардашьян - Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Инстадива Кортни Кардашьян
    instagram.com/kourtneykardash/

    Звезда заявила об автосексуальности

    41-летняя американская звезда реалити-шоу подняла интимную тему. Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian) объяснила свою любовь к провокационным нарядам.

    41-летняя американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян подняла интимную тему. Старшая сестра Ким Кардашьян делится собственным опытом, а также размещает советы профессионалов. Так, Кортни рассказала об автосексуальности — ориентации, при которой человек чувствует влечение к самому себе.

    Звезда реалити-шоу поговорила со специалистом Кейси Таннером на эту тему. Терапевт утверждает, что эту черту не стоит путать с самовлюбленностью. Кардашьян привела цитату сексолога, в которой объясняется ее увлечение интимными вещам. Оказалось, что звезда никого не соблазняет, а радует себя любимую.

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    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе
    Кортни подкрепила теорию о сексуальности порцией горячих фото из отпуска в мексиканском городе Кабо. Вместо белья сестра Ким предпочла розовое бикини, которое подчеркнуло ее роскошные формы. Инстадива собрала волосы в высокий хвост и покрутилась перед зер

     «Автосексуальность — это спектр, и большинство из нас находится в нем! Некоторые могут идентифицировать себя как исключительно автосексуальную личность, и в этом случае они могут считать автосексуальность своей сексуальной ориентацией. Носить сексуальное нижнее белье, даже когда вас никто в нем не видит, делать яркий макияж и эффектную прическу — это всё говорит о том, что вас возбуждает собственный эротизм», — говорится на сайте инстадивы Poosh.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

     Читайте также: 19-летняя дочь Брежневой в бикини восхитила фанатов потрясающим телом (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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