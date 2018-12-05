Карди Би и Оффсет объявили о разводе



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Карди Би и Оффсет

Пара поженилась в сентябре 2017 года

Американская хип-хоп певица Карди Би (Cardi B, настоящее имя — Белкалис Альманзар) объявила о разрыве со своим супругом — рэпером Оффсет (Ofset, настоящее имя — Кари Кендрэлл Сэфас). Неожиданной новостью со своими поклонниками звезда поделилась в прямом эфире в Instagram.

«Меня заваливают вопросами, так что я отвечу. Я старалась работать над своим браком, но у нас много проблем, уже давно. Никто не виноват, просто любовь прошла. Мы больше не вместе, на развод потребуется какое-то время, но отец моей дочери всегда будет мне дорог»? – сказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 4 Дек 2018 в 9:49 PST

Напомним, что Карди Би и Оффсет воспитывают пятимесячную дочь Калчер Киари Сифес. Пара поженилась в сентябре 2017 года, а до этого музыканты встречались несколько месяцев.

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