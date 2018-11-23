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    Шоу-биз

    Карл Лагерфельд показал отсутствие зубов

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    Карл Лагерфельд показал отсутствие зубов

    85-летний дизайнер сверкнул совсем не гламурной улыбкой

    Вчера 85-летний Карл Лагерфельд удивил светскую публику, появившись на благотворительном рождественском мероприятии в Париже. В какой-то момент Карл широко улыбнулся, и стало видно, что знаменитому дизайнеру не хватает пары передних зубов, а еще пара – обточена под виниры.

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    Как сообщил представитель Лагерфельда, маэстро сейчас находится в процессе «стоматологического ремонта» (специалисты определили, что Карл планирует установить виниры и коронки). Но из-за этого он не стал пренебрегать приглашением на праздник и стал его почетным гостем.

    В остальном дизайнер выглядел блестяще – в своем традиционном черном костюме, белой манишке и темных очках. На церемонии Les Petits Princes он присутствует ежегодно.

     

     

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