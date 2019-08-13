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    Шоу-биз

    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения

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    <p>Екатерина Бужинская</p> <p>instagram.com/buzhynska/</p> - Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения

    Екатерина Бужинская

    instagram.com/buzhynska/

    Певица празднует день рождения в Греции

    Украинская певица Екатерина Бужинская празднует 40-летие на солнечном курорте в Греции.

    Звезда отдыхает с мужем, который только и успевает запечатлевать яркие образы полнотелой супруги. Также влюбленные сделали романтическое фото на память в гроте.

    А сегодня певица написала поздравительный пост в Инстаграме, сопроводив его откровенными фото: певица позирует в прозрачной блузке на мокрое тело.

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    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения
    instagram.com/buzhynska/

    «В этот день особенно вспоминаю родителей, которые дали ценный клад - жизнь! В этот день благодарю Всевышнего, что ведет меня земными путями, дает силы, ум, терпение, талант, творить, петь для людей! В этот день благодарю своего ангела-хранителя, неутомимо и пристально держит надо мной крыла Многие желаний только кажутся невыполнимыми, все реально, стоит только очень захотеть !!! Все будет !!!!! В этом году !!!!», - поздравила себя Катя.

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