Катя Бужинская в блузке на обнаженное тело показала, как празднует день рождения



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Екатерина Бужинская instagram.com/buzhynska/

Певица празднует день рождения в Греции

Украинская певица Екатерина Бужинская празднует 40-летие на солнечном курорте в Греции.

Звезда отдыхает с мужем, который только и успевает запечатлевать яркие образы полнотелой супруги. Также влюбленные сделали романтическое фото на память в гроте.

А сегодня певица написала поздравительный пост в Инстаграме, сопроводив его откровенными фото: певица позирует в прозрачной блузке на мокрое тело.

«В этот день особенно вспоминаю родителей, которые дали ценный клад - жизнь! В этот день благодарю Всевышнего, что ведет меня земными путями, дает силы, ум, терпение, талант, творить, петь для людей! В этот день благодарю своего ангела-хранителя, неутомимо и пристально держит надо мной крыла Многие желаний только кажутся невыполнимыми, все реально, стоит только очень захотеть !!! Все будет !!!!! В этом году !!!!», - поздравила себя Катя.