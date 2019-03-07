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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа

    • Розсилка
    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер

    Миллиардерша разорвала отношения с Джордин Вудс, уличив супруга в неверности.

    После того, как Кайли Дженнер уличила в супружеской неверности баскетболиста Тревиса Скотта, в жизни пары настали непростые времена. Накануне стало известно, что спортсмен на протяжении двух дней пытается наладить отношения с возлюбленной, однако Кайли едва сдерживает ярость, и то только ради маленькой дочери Сторми.

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    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа
    Кайли Дженнер простила лучшую подругу после измены мужа

    Миллиардерша собирается сохранить семью, а вот как поступить с подругой детства Джордин Вудс, с которой, предположительно, ей изменил муж, знаменитость пока не решила. Девушки, которые раньше почти постоянно были вместе, сейчас практически перестали общаться. Из-за этого Джордин даже не может забрать свои вещи из гостевого дома Кайли, где часто жила раньше. Также ее не пригласили на недавнюю дружескую вечеринку в роскошном особняке Дженнер, где присутствовали сестры Кардашян.

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    Джорджин Вудс и Кайли Дженнер

    Тем не менее, конфликт Кайли Дженнер и ее лучшей подруги может разрешиться наилучшим образом. Как сообщает портал TMZ, руку помощи Вудс протянула Хлои Кардашян. Она написала в соцсети сообщение, в котором вспомнила том, как уличила девушку в отношениях с ее собственным избранником Тристаном Томпсоном. Звезда реалити-шоу оправдала подругу своей сестры.

    «Джордин не несет ответственности за то, что происходит в нашей семье. Это была вина Тристана», – сообщила Кардашян.

     

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