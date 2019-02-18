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    Шоу-биз

    Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке

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    Кэмерон Диас - Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке
    Кэмерон Диас

    Диас отказалась от яркого макияжа

    Отказавшись от съемок в кино, 46-летняя Кэмерон Диас начала уделять свое свободное время многочисленным друзьям, встречи с которыми раньше были редкостью. К примеру, на днях папарацци засняли звезду в Нью-Йорке, в то время как она направлялась в район Сохо на один из блошиных рынков вместе с приятелями.

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    Звезда вышла из дома в привычном для себя стиле casual: на ней был объемный бежевый свитер, джинсы, утепленная парка оливкового цвета и кожаные сапоги с пряжками. Диас отказалась от яркого макияжа, она нанесла лишь легкий слой туши на ресницы и оттеночный блеск для губ и при этом выглядела очень свежо и молодо.

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    Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке
    Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке
    Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке
    Кэмерон Диас в casual-образе заметили на прогулке в Нью-Йорке

    Напомним, что недавно Кэмерон Диас приняла участие в фотосессии по мотивам культовой романтической комедии «Свадьба лучшего друга». На съемках актриса встретилась со старыми друзьями и партнерами по картине — Джулией Робертс, Дермотом Малруни и Рупертом Эвереттом. Вместе они вспомнили былые времена и вспомнили самые забавные случаи, происходившие на съемочной площадке.

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