Кендалл Дженнер призналась в своей ипохондрии

В новом эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала о своей борьбе с тревожностью

«Кендалл страдает от постоянного чувства тревоги. У нее столько всего происходит в жизни, ей действительно есть над чем работать, — считает Крис Дженнер, мама модели. — Больше всего Кендалл переживает во время недели моды или когда ей приходится много путешествовать. Справляться со всем этим очень утомительно». Кендалл



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Кендалл Дженнер

В новом эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала о своей борьбе с тревожностью

«Кендалл страдает от постоянного чувства тревоги. У нее столько всего происходит в жизни, ей действительно есть над чем работать, — считает Крис Дженнер, мама модели. — Больше всего Кендалл переживает во время недели моды или когда ей приходится много путешествовать. Справляться со всем этим очень утомительно».

Кендалл призналась, что с детства была ипохондриком: «Я всегда страдала от ипохондрии, но теперь должна повзрослеть».

Тревожность Кендалл не ограничивается только ее здоровьем. Модель объясняет это еще и ограблением ее сестры Ким Кардашьян в Париже в 2017 году. «Меня тогда тоже обокрали, за мной следили. Вот почему я редко где-то появляюсь. Я не сижу в твиттере и инстаграме. Это вызывает чувство тревоги. Это какое-то сумасшествие», — говорит Дженнер.

Джерело: Buro 24/7