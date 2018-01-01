Топ-модель Кендалл Дженнер стала героиней смелой фотосессии

Девушка позирует в самых неожиданных нарядах

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая стала самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам прошлого года, украсила обложку мартовского выпуска журнала Vogue Korea. Снимки получились очень стильными и несколько даже загадочными. Некоторые из них девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Дженнер предстала перед объективом



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Кендалл Дженнер

Девушка позирует в самых неожиданных нарядах

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая стала самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам прошлого года, украсила обложку мартовского выпуска журнала Vogue Korea. Снимки получились очень стильными и несколько даже загадочными. Некоторые из них девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Дженнер предстала перед объективом фотографа Hyea W. Kang. Для фотосета звезда примерила несколько образов, включая различные костюмы и платья.

Модель стала лицом сразу двух обложек Vogue Korea. Новые снимки Кендалл в сети уже собрали около трех миллионов лайков.

Джерело: 24 канал