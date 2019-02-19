Кэти Перри объяснила причину, по которой взяла этот сценический псевдоним
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Розсилка
Певица рассказала, почему отказалась от имени, которое ей дали при рождении.
Кэти Перри появилась на музыкальном олимпе в начале нулевых и сразу же запомнилась публике по ярким композициям, необычным нарядам и оригинальной подаче своих номеров. И хотя сейчас певицу вряд ли можно с кем-то спутать, в начале своей карьеры артистке пришлось поменять свое имя на сценический псевдоним.
Российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star не продлила контракт с Кристиной Si. Права на песни и сценическое имя остались у лейбла. Если Кристина Саркисян продолжит строить карьеру певицы, то ей придется выбрать новый псевдоним и обзавестись музыкальным контентом.
Кэти Перри (октябрь 1984) при рождении нарекли Кэтрин Элизабет Хадсон. Когда она начала выступать, он боялась, что ее начнут путать с актрисой Кейт Хадсон. В результате она решила взять девичью фамилию матери - Пэрри, а свое имя сократить до лаконичного Кэти.
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