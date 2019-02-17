Кэти Перри засветила помолвочное кольцо за $5 миллионов



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Кэти Перри

Ранее американская певица была замужем за британским комиком Расселом Брендом

34-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум обручились в День всех влюбленных. Об этом сообщила мама Кэти — Мэри Хадсон, разместив в Facebook романтические фотографии с помолвки.

«Смотрите, кто обручился в День святого Валентина», – написала она.

Сама Кэти в своем Instagram показала обручальное кольцо в форме цветка за $5 миллионов: в центре розовый бриллиант в четыре карата, а для лепестков ювелиры использовали восемь бриллиантов поменьше.

Отношения самой высокооплачиваемой певицы мира и звезды «Пиратов Карибского моря» длятся с перерывами уже три года. Они познакомились в феврале 2016 года на церемонии вручения премий «Золотой глобус». В конце февраля 2017 года пара официально объявила о своем разрыве. Однако после новогодней вечеринки в Японии в 2018 году они возобновили свои отношения.

Кэти, напомним, ранее была замужем за британским комиком Расселом Брендом. Они поженились в октябре 2010 года, а уже 30 декабря 2011 года Рассел подал документы на развод, который официально был завершен в июле 2012 года.

Блум в период с 2010 по 2013 годы был женат на модели Victoria's Secret Миранде Керр, от которой у него есть восьмилетний сын Флинн. После развода с Орландо Миранда стала женой миллиардера Эвана Шпигеля.



