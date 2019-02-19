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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом

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    Кейт Бекинсейл - Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл

    До романа с Кейт Пит встречался с Арианой Гранде

    О личной жизни 45-летней Кейт Бекинсейл последнее время слышно больше, чем о ее новых ролях в кино. В начале февраля она подогрела слухи о романе с 25-летним актером Питом Дэвидсоном. Не все фанаты одобрили ее выбор, причем некоторые из них решили, что нужно сообщить ей об этом. На днях в Instagram даже возник напряженный диалог актрисы и поклонника.

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    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл резко ответила поклоннику, осудившему ее за отношения с молодым бойфрендом

    Бекинсейл опубликовала селфи с ироничной подписью, но в комментариях к посту была вынуждена отвечать на совсем другую тему.

    «Разочарован в вашем выборе парней, с которыми встречаетесь», - написал фанат актрисе в соцсети.

    «Честно говоря, была разочарована видом вашей бороды, но подумала, что было бы грубо заявлять об этом», - написала Кейт в Instagram.

    До романа с Кейт Пит встречался с Арианой Гранде и уже начал готовиться к свадьбе с певицей, но осенью 2018 года влюбленные неожиданно расстались.

     

    кино селфи
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