Кейт Бекинсейл в эффектном мини-платье посетила вечеринку в Лос-Анджелесе



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Весь вечер Кейт с удовольствием позировала репортерам

45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл посетила вечеринка по случаю 20-й годовщины журнала Flaunt Magazine.

Кинозвезда выбрала оригинальный наряд — короткое платье-пиджак из атласной ткани, украшенное цветочной вышивкой. Образ звезды был дополнен черными колготками, изящными лодочками и клатчем в тон.

Весь вечер Кейт с удовольствием позировала репортерам вместе с другими гостями мероприятия, вела с ними непринужденные беседы и поднимала бокалы с шампанским за дальнейшее процветание журнала.

Напомним, журнал Hello! назвал Кейт первой красавицей Англии в 2002 году. Журнал Maxim дал ей № 16 в своем рейтинге «HOT 100» (2003), а журнал Stuff — № 63.

В 2005 году журнал FHM отдал Бекинсейл № 71 в списке «100 самых сексуальных женщин мира», а в 2006 году — 78 строчку. В 2009 году журнал Esquireназвал Кейт Бекинсейл самой сексуальной женщиной из ныне живущих.