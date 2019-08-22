Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)



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Ким Кардашьян

Звезда решилась на экзотичное приключение

38-летняя Ким Кардашьян развлекается в отпуске на Багамских островах. Светская львица прибыла вместе с семьей на необычный пляж, где водятся дикие животные. В ярком слитном купальнике звезда направилась к берегу, где плескались звери. Однако в последний момент Кардашьян струсила.

Когда один кабанчик из стаи приблизился к ней, звезда с ужасом отпрянула в сторону, чем рассмешила свою семью. На заднем плане слышно, как сестра Хлои и дети призывают Ким побороть свой страх и наконец поплавать вместе с ними.