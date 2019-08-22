  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Ким Кардашьян&nbsp;</div> - Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян 

    Звезда решилась на экзотичное приключение

    38-летняя Ким Кардашьян развлекается в отпуске на Багамских островах. Светская львица прибыла вместе с семьей на необычный пляж, где водятся дикие животные. В ярком слитном купальнике звезда направилась к берегу, где плескались звери. Однако в последний момент Кардашьян струсила.

    Когда один кабанчик из стаи приблизился к ней, звезда с ужасом отпрянула в сторону, чем рассмешила свою семью. На заднем плане слышно, как сестра Хлои и дети призывают Ким побороть свой страх и наконец поплавать вместе с ними.

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян искупалась cо свиньями на Багамах (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)

     Читайте также: Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото

     

    дети Кардашьян животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ