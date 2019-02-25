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    Шоу-биз

    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашьян

    Звезда записала ролик, в котором она с прической огненного цвета

    Звезда социальных сетей Ким Кардашян сменила свой цвет волос: ролик, где она в новом образе с огненного цвета прической, появился в Сети накануне. На записи Кардашян сосет красный леденец, на ней красная кофта и волосы у нее ярко-красного цвета. Не похоже, чтобы это был парик, но неизвестно, насколько стойкая это краска.

    screenshot_28_03
    screenshot_28_03

    Возможно, что Кардашян изменила цвет волос с помощью стойкого тоника или пудры всего на пару вечеров. Однако у поклонников такой образ вызвал бурю эмоций. Кадры с видео разлетелись в соцсетях, и многие поклонники написали, что звезда выглядит «огненно» в этом образе, передает dailymail.

    38-летняя Кардашян является кумиром миллионов, и поклонники с большим вниманием следят за ее образами. Красный цвет волос фанаты сочли смелым решением, однако отметим, что звезда известна своими иногда даже безумными поступками, особенно во всем, что касается внешнего вида: девушка часто меняет образы и не боится показаться вызывающей.

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    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос
    Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос

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    Кардашьян
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