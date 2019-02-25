Ким Кардашян кардинально сменила цвет волос



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Ким Кардашьян

Звезда записала ролик, в котором она с прической огненного цвета

Звезда социальных сетей Ким Кардашян сменила свой цвет волос: ролик, где она в новом образе с огненного цвета прической, появился в Сети накануне. На записи Кардашян сосет красный леденец, на ней красная кофта и волосы у нее ярко-красного цвета. Не похоже, чтобы это был парик, но неизвестно, насколько стойкая это краска.

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Возможно, что Кардашян изменила цвет волос с помощью стойкого тоника или пудры всего на пару вечеров. Однако у поклонников такой образ вызвал бурю эмоций. Кадры с видео разлетелись в соцсетях, и многие поклонники написали, что звезда выглядит «огненно» в этом образе, передает dailymail.

38-летняя Кардашян является кумиром миллионов, и поклонники с большим вниманием следят за ее образами. Красный цвет волос фанаты сочли смелым решением, однако отметим, что звезда известна своими иногда даже безумными поступками, особенно во всем, что касается внешнего вида: девушка часто меняет образы и не боится показаться вызывающей.



