Ким Кардашьян поделилась архивным снимком 20-летней давности

Ким Кардашьян вот-вот станет мамой в третий раз, и в преддверии счастливого события на звезду нахлынула ностальгия.

В своем Instagram супруга Канье Уэста опубликовала совместный снимок со старшей сестрой Кортни, сделанный в 1994 году. Будучи подростками сестры сфотографировались в фотобудке на ранчо. Ким написала, что совершенно не понятно, что именно они с Кортни пытались изобразить, но вышло забавно. Трогательный снимок не смог



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Ким Кардашьян вот-вот станет мамой в третий раз, и в преддверии счастливого события на звезду нахлынула ностальгия.

В своем Instagram супруга Канье Уэста опубликовала совместный снимок со старшей сестрой Кортни, сделанный в 1994 году.

Будучи подростками сестры сфотографировались в фотобудке на ранчо. Ким написала, что совершенно не понятно, что именно они с Кортни пытались изобразить, но вышло забавно. Трогательный снимок не смог не понравиться фанатам.

В комментариях они заявили, что звезды практически не изменились с момента, как им было 15 и 16 лет. Хотя нашлись и те, кто не обошел стороной вопрос пластической хирургии сестер. Якобы сейчас их лица кардинально изменились, причем не в самую лучшую сторону.

Напомним, что недавно стало известно, что Ким Кардашьян собирается кормить грудью своего третьего ребенка, которого родит суррогатная мать. Для этого звезде пришлось пройти специальный курс подготовки.

Джерело: graziamagazine.ru