Ким Кардашьян призналась в употреблении наркотиков



Ким Кардашьян

Первым мужем Кардашьян был продюсер Деймон Томас

Ким Кардашьян решила поднять рейтинги реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, сделав несколько откровенных признаний в воскресном эпизоде.

Жена Канье Уэста и мать троих детей рассказала, что раньше употребляла экстази, и это не доводило ее до добра. «Я выходила замуж под экстази. В первый раз», — объяснила Ким своей сестре Кендалл, которая об этом даже не подозревала. Первым мужем Кардашьян был продюсер Деймон Томас: их свадьба состоялась в 2000 году в Лас-Вегасе, а спустя три года Ким ушла от супруга, обвинив его в домашнем насилии.

«Попробовала экстази один раз — вышла замуж. Попробовала еще раз — снялась в домашнем секс-видео. Всегда происходили нехорошие вещи», — сокрушалась Кардашьян. По словам Ким, о ее состоянии на знаменитом секс-видео все и так догадались, потому что ее подбородок дрожал на протяжении всей записи. «В моей жизни был дикий период. Теперь я изменилась. Хотя я по-прежнему буду душой любой вечеринки и могу делать безумные вещи», — рассказала 38-летняя Ким.