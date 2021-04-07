Дочь бывшей жены Потапа выгнали из университета

Впоследствии девушка возобновила обучение

Дочь известного продюсера Ирины Горовой Наталья рассказала, что ее выгнали из университета.

Бывшая пиарщица певицы Michelle Andrade поделилась в программе «Звездный путь», что из-за постоянных публичных мероприятий и гастролей со звездой ее отчислили из вуза, где она получала образование магистра. Наташа ничего не сказала маме, впрочем, проговорился ее младший брат.

«Я помню, что это было перед маминым интервью. Я приехала, как ее менеджер и она там сидит, а я вижу, что настроение у нее не очень хорошее. И она говорит: «Наташа, а как там с университетом дела?». И я понимаю, что она знает», — вспомнила девушка.

В университете она восстановилась, поскольку продюсер заставила вернуться дочь к обучению.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.