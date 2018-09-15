Ким Кардашьян унизила собственная сестра (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, у Ким и Кортни Кардашьян появился повод для ссор, и это… танцы!

В одном из недавних выпусков шоу «Семейство Кардашьян» Ким пришла на танцевальный класс, куда ходит ее сестра. Но вместо того, чтобы заниматься со всеми, она сидела на полу и критиковала происходящее. И, судя по всему, это сильно задело Кортни!

И она нашла хороший способ для мести. Устроить флешмоб! В новой серии реалити Кортни вместе с Хлои Кардашьян и ее лучшей подругой Маликой Хакк устроили танцевальный флешмоб прямо на глазах у множества людей и, конечно же, самой Ким.

«После того, как ты испортила наш танцевальный класс своими критическими замечаниями, я подумала, что будет забавно опозорить тебя, — сказала Кортни, — Удалось ли мне?».

«Определенно, — ответила Ким, — Я думала, что мне придется бежать, если вы попытаетесь втянуть меня в это».