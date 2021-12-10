  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Киркоров назвал отношения с Пугачевой ошибкой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Филипп Киркоров и Алла Пугачева - Киркоров назвал отношения с Пугачевой ошибкой
    Филипп Киркоров и Алла Пугачева

    Артист не верит в любовь

    Российский певец Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой. Об этом сообщает издание «7 дней».

    Исполнитель заявил, что у него в жизни сбывались все мечты, но он добавил, что зря желал отношений со звездой. «Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», – сказал Киркоров.

    Он отметил, что сейчас не ищет отношений и не верит в любовь, так как не понимает, зачем она нужна. «Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня – это эмоция», – считает певец.

    Напомним, Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд в Украину.

    Отметим, что российский певец находится в базе «Миротворца» за сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

    Читайте также: Любитель перьев Киркоров сыграет Жар-птицу в российском фильме
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киркоров назвал отношения с Пугачевой ошибкой