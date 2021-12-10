Киркоров назвал отношения с Пугачевой ошибкой

Артист не верит в любовь

Российский певец Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой. Об этом сообщает издание «7 дней».

Исполнитель заявил, что у него в жизни сбывались все мечты, но он добавил, что зря желал отношений со звездой. «Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», – сказал Киркоров.

Он отметил, что сейчас не ищет отношений и не верит в любовь, так как не понимает, зачем она нужна. «Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня – это эмоция», – считает певец.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд в Украину.

Отметим, что российский певец находится в базе «Миротворца» за сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины.