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    Шоу-биз

    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци

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    <p>Кира Найтли</p> <p></p> - Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци

    Кира Найтли

    Актриса шесть лет замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном

    34-летняя Кира Найтли попала в объективы папарацци на семейной прогулке. Вместе со своей 68-летней мамой Шерман МакДональд и новорожденным малышом актриса сходила в кафе «Towpath» в Лондоне.

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    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци
    Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци

    Звезда фильма «Гордость и предубеждение» надела платье-миди в клетку и серое шерстяное пальто. Женственный look она дополнила практичными черными ботильонами. Новорожденную кроху Кира несла в специальной переноске «кенгуру». Пол и имя ребенка актриса хранит в секрете, но судя по фиолетовым носочкам с рюшами, звезда родила девочку. Мама Киры выбрала утепленный casual look с бежевым удлиненным пальто.

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