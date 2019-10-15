Киру Найтли заметили на прогулке с новорожденным малышом и мамой: фото папарацци



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Кира Найтли

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34-летняя Кира Найтли попала в объективы папарацци на семейной прогулке. Вместе со своей 68-летней мамой Шерман МакДональд и новорожденным малышом актриса сходила в кафе «Towpath» в Лондоне.

Звезда фильма «Гордость и предубеждение» надела платье-миди в клетку и серое шерстяное пальто. Женственный look она дополнила практичными черными ботильонами. Новорожденную кроху Кира несла в специальной переноске «кенгуру». Пол и имя ребенка актриса хранит в секрете, но судя по фиолетовым носочкам с рюшами, звезда родила девочку. Мама Киры выбрала утепленный casual look с бежевым удлиненным пальто.

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