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    Шоу-биз

    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман

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    Кит Урбан и Николь Кидман - Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кит Урбан и Николь Кидман

    Голливудская актриса вышла замуж за музыканта в 2006 году

    Дети 51-летних Николь Кидман и Кита Урбана крайне редко попадают в объективы папарацци, поэтому их новые снимки фанаты всегда разглядывают с особым интересом. Так, на днях в сети наконец появились свежие кадры: репортеры засняли Кита Урбана вместе с дочерями, 10-летней Сандэй Роуз и восьмилетней Фэйт Маргарет, в аэропорту Сиднея.

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    Недавно, Николь Кидман Кейт Урбан был замечен с разбитым телефоном на Australian Open, на котором наша теннисистка Элина Свитолина прекратила участие на стадии четвертьфинала. Звездная пара делала селфи, муж Кидман для этого поднял вверх свой гаджет, и попал в объектив фотографов.

    Снимок в сети стал набирать популярность, поскольку пользователи отметили, что звезды «такие же как мы», и тоже бывают не аккуратны с телефонами, а потом им приходится ходить с трещиной на экране. Фанаты отметили, что несмотря на приличное финансовое состояние, муж актрисы, похоже не торопиться менять свой смартфон с треснувшим экраном.

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    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман
    Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


    дети актриса Николь Кидман селфи Australian Open
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