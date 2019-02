Кита Урбана засекли с подросшими детьми в Сиднее: новые фото дочек Николь Кидман

Голливудская актриса вышла замуж за музыканта в 2006 году

Дети 51-летних Николь Кидман и Кита Урбана крайне редко попадают в объективы папарацци, поэтому их новые снимки фанаты всегда разглядывают с особым интересом. Так, на днях в сети наконец появились свежие кадры: репортеры засняли Кита Урбана вместе с дочерями, 10-летней Сандэй Роуз и восьмилетней Фэйт Маргарет, в аэропорту Сиднея.

Недавно, Николь Кидман Кейт Урбан был замечен с разбитым телефоном на Australian Open, на котором наша теннисистка Элина Свитолина прекратила участие на стадии четвертьфинала. Звездная пара делала селфи, муж Кидман для этого поднял вверх свой гаджет, и попал в объектив фотографов.

Stars, they’re just like us! Keith Urban holds up smashed phone as he takes selfies with Nicole at the #AusOpen.#sportscurious https://t.co/cYAE0vPAs7