Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Мара

Джонни Вуджек порадовался за актрису и ее супруга - актера Джейми Белла

Впервые актриса спровоцировала слухи о том, что ждет первенца на «Золотом глобусе», однако официальное подтверждение появилось лишь в минувшее воскресенье, 24 февраля.

Кейт Мара больше не может скрывать свое деликатное положение. Актриса вместе со своим супругом Джейми Беллом появилась на благотворительной вечеринке Элтона Джона по случаю «Оскара» в коротком платье серебристо-белого цвета с длинными рукавами.

Наряд не смог скрыть уже заметно округлившегося животика звезды. Креативный директор Кэти Перри Джонни Вуджек подтвердил, что Мара ждет первенца. На своей страничке в соцсети он опубликовал снимок супругов.

«У нас будет малыш. Моя любовь Кейт Мара в наряде от Giambattista Valli и самым милым животиком, который я когда-либо видел. О и привет Джейми, красавчик, черт тебя возьми. Горжусь!», написал друг четы.



