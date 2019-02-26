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    Шоу-биз

    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара

    • Розсилка
    Кейт Мара - Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Кейт Мара

    Джонни Вуджек порадовался за актрису и ее супруга - актера Джейми Белла

    Впервые актриса спровоцировала слухи о том, что ждет первенца на «Золотом глобусе», однако официальное подтверждение появилось лишь в минувшее воскресенье, 24 февраля.

    Кейт Мара больше не может скрывать свое деликатное положение. Актриса вместе со своим супругом Джейми Беллом появилась на благотворительной вечеринке Элтона Джона по случаю «Оскара» в коротком платье серебристо-белого цвета с длинными рукавами.

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    Наряд не смог скрыть уже заметно округлившегося животика звезды. Креативный директор Кэти Перри Джонни Вуджек подтвердил, что Мара ждет первенца. На своей страничке в соцсети он опубликовал снимок супругов.

    «У нас будет малыш. Моя любовь Кейт Мара в наряде от Giambattista Valli и самым милым животиком, который я когда-либо видел. О и привет Джейми, красавчик, черт тебя возьми. Горжусь!», написал друг четы.

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    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара
    Креативный директор Кэти Перри подтвердил беременность Кейт Мара

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