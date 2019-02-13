Кристиан Бейл помирился с мамой спустя 10 лет после того, как она оскорбила его жену



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Кристиан Бейл с женой Сандрой Блажич

Актер поссорился с мамой и сестрой еще в 2008 году.

Конфликт между 45-летним Кристианом Бейлом, его матерью Дженни и сестрой Шэрон, который завязался еще десять лет назад прямо перед премьерой фильма «Темного рыцаря» , наконец разрешился мирным путем. Об этом в недавнем интервью журналистам поведала сама мать актера.

«Да, мы снова разговариваем. Я знаю, что сейчас Кристиан находится в Лондоне», – ответила Дженни на вопрос репортеров издания The Mirror о том, общается ли она сейчас со своим сыном.

Когда именно и при каких обстоятельствах Кристиану, который был в числе номинантов недавно состоявшейся церемонии BAFTA-2019, и его матери все же удалось зарыть топор войны, женщина не уточнила.

Напомним, что Бейл поссорился с мамой и сестрой еще в 2008 году. В день премьеры «Темного рыцаря» терпение Кристиана лопнуло: в очередной раз услышав, как мама оскорбляет его возлюбленную Сандру Блажич, он вышел из себя, накричал и едва не набросился на Дженни и свою сестру Шэрон. Агрессивное поведение настолько напугало родственниц актера, что они были вынуждены вызвать полицию, которая сразу же доставила Кристина в отделение.